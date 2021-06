Inter, agente Lautaro Martinez: «Futuro? Dobbiamo capire i piani del club»

Torna a parlare l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, che ha spiegato la situazione dell’attaccante dell’Inter

Torna a parlare del suo assistito Alejandro Camano. L’agente ha parlato oggi in un’intervista al quotidiano catalano Sport, dove ha commentato la situazione dell’argentino e il momento che sta vivendo all’Inter.

FUTURO – «Siamo tranquilli al momento, prima di tutto dobbiamo risolvere la situazione con l’Inter. Chiaro che gli piacerebbe giocare al Barcellona, a chi non piacerebbe? Parliamo di uno dei club più prestigiosi al mondo. Nessuno, comunque, mi ha chiamato, quindi non stiamo pensando a questa opzione. Al momento vogliamo chiarire la situazione del progetto dell’Inter ed ascoltare le offerte che ci arriveranno».

PREZZO – «Novanta milioni per lui? È un prezzo esagerato. Tutto ha un prezzo, anche se i nerazzurri non parlano di vendere. Al momento ci hanno offerto il rinnovo per un altro anno, ma abbiamo comunicato che per adesso stiamo bene come stiamo».