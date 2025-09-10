Inter, la tentazione di Chivu è fortissima: lui già titolare con la Juventus? Il neo nerazzurro comincerà ad allenarsi oggi ad Appiano

Comincerà ufficialmente oggi l’avventura di Manuel Akanji con la maglia dell’Inter. Il difensore svizzero classe 1995, prelevato dal Manchester City nell’ultimo giorno del mercato estivo, sosterrà ad Appiano Gentile il suo primo vero allenamento con i compagni. Dopo le visite mediche e la firma del contratto, infatti, era subito tornato in ritiro con la propria nazionale, rinviando così il debutto a Milano.

Ora, però, Akanji è pronto a mettersi a disposizione di Cristian Chivu, che starebbe pensando di lanciarlo immediatamente dal primo minuto nel prossimo derby d’Italiacontro la Juventus, in programma sabato pomeriggio all’Allianz Stadium.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la tentazione in casa nerazzurra è forte: affidarsi all’ex City per rafforzare subito una difesa che ha già mostrato qualche scricchiolio nelle prime due giornate, in particolare nel pesante ko contro l’Udinese a San Siro.

Nonostante i soli tre allenamenti disponibili prima della sfida con i bianconeri, Akanji viene considerato un innesto di grande affidabilità, sia per l’esperienza internazionale maturata in Premier League, sia per la sua duttilità. Il centrale svizzero, infatti, può ricoprire con naturalezza tutte le posizioni della linea difensiva, garantendo solidità e qualità nella costruzione dal basso.

Il club ha deciso di puntare su un trentenne già pronto per le sfide di alto livello, dopo aver inserito in rosa diversi giovani nella finestra estiva. Akanji raccoglie l’eredità di Benjamin Pavard, ceduto a fine mercato, e rappresenta una pedina strategica per il progetto di Chivu.

La scelta di schierarlo subito contro la Juventus porta con sé qualche incognita legata all’immediato inserimento, ma l’intenzione della società e dello staff tecnico è chiara: Akanji è destinato a diventare un titolare fisso nel breve-medio periodo. Il derby d’Italia potrebbe quindi segnare l’inizio della sua nuova vita in nerazzurro, nel modo più estremo ma anche più affascinante.