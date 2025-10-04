Ultime Notizie
Inter, amichevole con l’Atletico Madrid durante la sosta: la strana location del test match tra le due squadre di Champions League
Una missione che va oltre il calcio. Durante la sosta per le nazionali della prossima settimana, l’Inter di Cristian Chivu volerà a Bengasi, in Libia, per una prestigiosa amichevole contro l’Atlético Madrid. L’incontro, in programma venerdì 10 ottobre alle 18:00, non sarà una semplice partita, ma l’evento clou per l’inaugurazione del nuovo Stadio Internazionale di Bengasi.
Le due squadre si contenderanno la “Coppa della Ricostruzione”, un trofeo dal forte valore simbolico. L’iniziativa, come spiegato dalle autorità libiche, rientra in un progetto volto a valorizzare le infrastrutture sportive ricostruite e a rilanciare l’immagine della città dopo anni di conflitto. Sarà un’occasione unica per i giocatori nerazzurri non impegnati con le rispettive nazionali di mantenersi in forma in una sfida di caratura internazionale.
Dal punto di vista sportivo, il match è un affascinante antipasto della sfida di Champions League che vedrà le due squadre affrontarsi a fine novembre a Madrid. Sebbene mancheranno molti protagonisti, impegnati con le proprie selezioni, la partita evoca anche il ricordo dell’ultimo scontro diretto in Europa, due anni fa, quando la squadra di Simeone eliminò i nerazzurri ai calci di rigore negli ottavi di finale.
Per l’Inter sarà dunque un impegno dal doppio valore: da un lato, l’opportunità di partecipare a un evento di portata storica e diplomatica, contribuendo attraverso lo sport alla rinascita di una comunità; dall’altro, un test importante per mettere minuti nelle gambe e continuare a oliare i meccanismi di gioco in vista della ripresa del campionato.
