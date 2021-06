Piero Ausilio, ds dell’Inter, ha fatto il punto sul mercato nerazzurro: le sue dichiarazioni alla presentazione del calciomercato estivo

CESSIONE HAKIMI – «Stiamo ancora distanti dal poter parlare di una chiusura di Hakimi al PSG. Ultima cessione? Assolutamente, ribadisco che l’idea è di sacrificare solo un giocatore del genere. Dobbiamo fare altre cose, più piccole, per centrare quello che ha chiesto la proprietà».

RASPADORI – «Posso solo dire che è un giocatore che tutta Italia apprezza. Lo conosco dal settore giovanile. Carnevali è uno tosto, non vende facilmente. Non penso che sia sul mercato. Al momento poi non possiamo ancora presentarci seriamente per prenderlo».

BELLERIN, LAZZARI E ONANA – «Ad oggi Hakimi è ancora un giocatore nostro quindi di sostituti al momento non ne parlo. Anche il reparto portieri ad oggi è completo, ci sono anche Stankovic e Brazao. Poi di nomi ne leggo ogni giorno ma finora non c’è stato nulla di concreto».

