Inter, avanti tutta per Emerson Palmieri: è il primo obiettivo. E su Hakimi...

È Emerson Palmieri il primo nome per la fascia sinistra dell’Inter: il laterale del Chelsea è nel mirino di Marotta e Ausilio

L’Inter inizia a muoversi sul mercato in attesa di ufficializzare Simone Inzaghi come nuovo allenatore. Sky Sport rivela che il primo nome per la fascia sinistra nerazzurra è quello di Emerson Palmieri.

Ci sono già stati contatti con l’entourage del giocatore, fresco vincitore della Champions League. Una pista, questa, che l’Inter seguirebbe fino in fondo anche a prescindere dal futuro di Hakimi e dalla eventuale ricerca di un suo sostituto.