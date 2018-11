Inter-Barcellona, Milito torna al 2010: «Avevamo un sogno enorme»

Diego Milito torna al 2010, alla semifinale Inter-Barcellona che aprì le porte ai nerazzurri verso la vittoria della Champions League: ecco le sue parole

Questa sera si gioca Inter-Barcellona, gara particolare per i nerazzurri: la mente va al 2010 e alla semifinale di Champions League che ha preceduto il trionfo di Madrid. Ecco le parole di Diego Milito al matchday programme: «È un ricordo bellissimo perché mi viene in mente è quella semifinali epica, dei sogni. Eravamo vicini al traguardo, incrociavamo una squadra fortissima. Quella partita a San Siro è stata straordinaria: avevamo un sogno enorme e, come collettivo, ci siamo messi tutti a disposizione l’uno per l’altro per realizzarlo. Quei ricordi sono dolcissimi e non possono che essere così».

Continua Diego Milito: «Ti dico la verità: eravamo già a 1000 perché sentivamo di esserci quasi. José in settimana l’ha preparata al massimo, Ci stimolava e noi sentivamo l’elettricità in tutto l’ambiente. Anche tra di noi non parlavamo d’altro, come giusto che fosse. Stavi per affrontare una delle squadre più forti del pianeta. Diciamo che era difficile avere altro per la testa, ecco». E conclude: «Già giocare la Champions è stupendo, farlo con l’Inter a San Siro qualcosa di unico, di straordinario che rimarrà per sempre. Sono quelle cose che ti restano dentro nella testa e nel cuore».