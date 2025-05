Inter Barcellona: le tre cose che non hai notato del match di Champions League

Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 21:00, Inter Barcellona: match valido per il ritorno della semifinale di Champions League

Selezionare episodi minori in una partita come Inter-Barcellona è una fatica ai limiti dell’assurdo. Ci proviamo ugualmente, giusto come esercizio giornalistico divertente al termine di una gara per cuori forti (forti? No, molto di più).