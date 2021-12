Inter, Barella: «Felice del rinnovo, ora voglio un nuovo scudetto. Inzaghi? Ecco cosa ha portato»

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, racconta la situazione personale e quella della squadra. Ecco le sue dichiarazioni

Nicolò Barella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le parole del centrocampista dell’Inter.

RINNOVO – «L’Inter mi ha sempre dimostrato tanta fiducia, anche prima che firmassi il rinnovo del contratto. Sono felice sia arrivato e spero che i tifosi siano contenti di questa mia scelta. Non posso fare altro che ringraziare la società e tutti i tifosi».

FASCIA – «Handanovic e Ranocchia sono giocatori che hanno passato momenti bui in un’Inter che non era questa. Giusto che si godano il momento, sono loro i capitani. Sono felicissimi e ci danno una grossa mano».

OBIETTIVI – «Mi piacerbebe segnare 10 gol. Il gol dell’ex al Cagliari non posso volerlo, è accaduto in passato. Vorrei anche la seconda stella, sarebbe la conferma della continuità del nostro lavoro».

NAZIONALE – «Siamo campioni d’Europa, quindi anche gli altri dovrebbero preoccuparsi. C’è stato un momento in cui la palla non voleva entrare, ora proveremo ad andare ai Mondiali attraverso gli spareggi: sono convinto che ce la faremo»

ESPULSIONE – «Mi spiace, rivedendola è proprio una scena che non mi piace. Ho avuto una reazione a caldo, brutta, ma penso che anche lui abbia sbagliato a spingermi sui cartelloni. Poteva evitarlo, come io avrei potuto evitare una reazione del genere. Ho sbagliato a cadere nel tranello, chiedo scusa a tutti perché ho lasciato la squadra in 10 in una partita così importante e questa è la cosa che mi spiace di più»

BERNABEU – «Lascia consapevolezza perché comunque siamo andati a Madrid e abbiamo fatto la partita. Poi ci sono stati gli episodi. Io ho sbagliato un gol davanti alla porta, c’è stato un salvataggio sul tiro di Perisic. La partita poteva prendere un’altra direzione, ma era un compito che spettava a noi metterla nella direzione giusta. Resta la consapevolezza di essercela giocata al Bernabeu con il Real Madrid che è una grandissima squadra, questo ci lascia qualcosa anche per il futuro»

INZAGHI – «Quello che abbiamo vissuto lo scorso anno ci ha lasciato tanta consapevolezza, abbiamo uno scudetto sul petto, abbiamo imparato tanto dai nostri errori. Il mister poi ci ha dato un qualcosa in più, un po’ più di serenità e probabilmente questo ci ha aiutato dopo due anni intensi e difficili, nonostante le tante soddisfazioni che ci hanno dato»

BROZOVIC – «Sembra una barzelletta… è nata perché Brozo è un ragazzo vero, sempre sincero, ci troviamo molto caratterialmente, anche se lui è più estroverso sui social. È nato un legame, ci divertiamo insieme, mi fa divertire»