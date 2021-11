Inter, Bergomi: «I nerazzurri hanno grandi qualità, Brozovic insostituibile»

L’ex nerazzurro Bergomi ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi e della lotta scudetto in Serie A

Beppe Bergomi, storico ex difensore dell’Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della squadra di Simone Inzaghi.

SCUDETTO – «In tutti gli scontri diretti l’Inter ha sempre giocato bene, ha sempre avuto la supremazia per 60-70 minuti durante l’intera partita. E questo perché è una squadra che attacca con tanti giocatori, forse quella del campionato che porta più calciatori oltre la linea della palla con le due punte, i due esterni, due centrocampisti. L’Inter è una squadra forte ma diversa da quella dello scorso anno…».

DIFFERENZE – «L’Inter ha ancora una coralità di gioco, una qualità nei suoi centrocampisti molto elevata: perché affrontare Brozovic e Barella è dura per le altre squadre. Forse si può parlare della mancanza di un attaccante con le caratteristiche di Osimhen, quei giocatori che ti fanno vincere le partite da soli come Lukaku un anno fa. Ti manca questo tipo di giocatore insomma però come completezza di rosa l’Inter c’è ed è al livello delle altre».

RINNOVO BROZOVIC – «Non può essere sempre e solo una questione di soldi, conta anche il senso di appartenenza, bisogna sentirsi la maglia addosso, identificarsi in un club importante come l’Inter, nella sua storia di club vincente. Brozo deve capire questo. Lui è l’insostituibile dell’undici di Inzaghi. Tu non hai un altro Brozovic, un altro giocatore che può fare quel tipo di lavoro. E in Europa quanti ce ne sono di Brozovic? Se devo fare uno sforzo lo faccio su di lui. La società deve toccare le corde giuste con il ragazzo, deve fargli capire che è qui da tanto tempo. Non ne faccio una questione di soldi, bisogna fargli capire che si trova in una grande squadra, con un grande progetto e che lui può diventare una bandiera».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU INTER NEWS 24