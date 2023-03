Inter, bivio Champions: dal Porto alla Juve

Una settimana, anzi 6 giorni, per giocarsi una stagione intera: l’Inter si trova al bivio Champions League

Stasera la trasferta di Oporto e domenica in casa contro la Juventus in campionato, Inzaghi si gioca il futuro. Decisive queste due sfide per provare a rialzare la testa dopo un periodo di alti e bassi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.