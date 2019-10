Inter Borussia Dortmund: Candreva punisce la lunghezza del 4231 di Favre

Nel finale di gara, Favre ha provato il tutto per tutto. L’Inter ha punito la lunghezza avversaria grazie al gol di Candreva

Nel tentativo di recuperare la partita, nell’ultima parte di gara Favre ha schierato il Borussia Dortmund con il 4231. Hakimi e Schulz terzini, con Sancho, Brandt e Guerreiro alle spalle di Bruun Larsen.

L’Inter è stata brava ad approfittare della lunghezza degli avversari, come in occasione del gol di Candreva. Si vede nella slide sopra: tutti i terzini del Borussia sono sopra la linea della palla, con la mediana Witsel-Dahoud avanzatissima. I due difensori sono quindi esposti in caso di ripartenza. In transizione, l’Inter buca i centrocampisti avversari e si invola verso la porta, coi difensori non protetti dal resto della squadra.