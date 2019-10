Inter Borussia Dortmund: il contributo difensivo di Lautaro Martinez

La prestazione difensiva dell’Inter contro il Borussia Dortmund è stata di grande livello. La gara di Lautaro Martine ne è un esempio

Senza una vera prima punta, il Borussia Dortmund ha faticato nel trovare profondità e pericolosità contro l’Inter. Il 532 dei nerazzurri ha protetto benissimo la propria trequarti. Nonostante il dominio del gioco in larghe fasi del match, i tedeschi hanno creato molto poco in avanti.

Nella slide sopra si vede forse il forcing massimo del Borussia Dortmund. Tuttavia, l’Inter è compattissima dietro, e va notato come Lautaro Martinez si abbassi vicino ai centrocampisti. In parte per proteggere ancora meglio gli spazi, in parte per poter ricevere più facilmente palla una volta recuperato il possesso.