Inter Borussia Dortmund: Weigl centrale e il pressing di Conte

Conte ha scelto di non esasperare il pressing dell’Inter. Lo scopo era quello di concedere pochi spazi al Borussia Dortmund

Favre ha sorpreso tutti, schierando in entrambe le fasi il Borussia Dortmund con la difesa a 3. Weigl giocava così da centrale, coi gialloneri che in fase di possesso si disponevano con un 3421.

Come ammesso da Conte, l’Inter ha scelto di non esasperare la pressione in avanti per non correre il rischio di scoprirsi troppo. Un esempio nella slide sopra, col Borussia in superiorità numerica nella costruzione e i padroni di casa piuttosto accorti. Il 532 dell’Inter ha ben coperto gli spazi nella propria metà campo, col possesso dei gialloneri che ha creato ben pochi pericoli. La tattica di Conte ha quindi pagato.