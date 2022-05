Inter, Bremer a un passo: spunta la contropartita per Asllani

L’Inter fa sul serio per il mercato: vicino Bremer dal Torino, per Asllani spunta anche una contropartita

L‘Inter dopo l’incontro di ieri ha messo sul tavolo le strategie da portare avanti per il mercato. I nomi caldi sono due: il primo è Bremer. Il difensore brasiliano è a un passo dal vestire nerazzurro. Marotta deve trovare l’accordo con Cairo che ha promesso al centrale di non chiedere cifre esorbitanti per permettergli di lasciare Torino. Possibile l’inserimento di una contropartita, si è parlato di Pinamonti, per convincere i granata ad abbassare il prezzo.

Capitolo vice Brozovic ormai il nome è quello di Asllani. Il centrocampista azzurro reduce da una metà stagione davvero importante è il primo nome sulla lista. I buoni rapporti con la società toscana potrebbero agevolare la trattativa e l’Inter starebbe pensando di inserire come contropartita l’attaccante Esposito, di ritorno dopo il prestito dal Basilea. Lo riporta il Corriere dello Sport.