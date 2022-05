Mercato Inter, gli obiettivi dei nerazzurri: da Bremer a Dybala. Le ultime

La dirigenza dell’Inter ha iniziato a mettere sul tavolo diversi nomi per il mercato estivo: da Bremer a Dybala, le ultime

Il mercato dell’Inter è iniziato oggi dopo l’incontro tra la dirigenza e Inzaghi. Si è parlato di diversi nomi in queste ultime settimane, ma gli obiettivi principali sono pochi e chiari.

Oltre al trattenere i big per tenere la base forte, in difesa i nerazzurri stanno puntando tutto su Bremer. Il difensore ha ‘salutato’ i granata e potrebbe esserci nel suo futuro la direzione Milano nella prossima strada. In mediana serve un vice Brozovic e il profilo vagliato dalla dirigenza è Asllani in gol proprio con l’Inter a San Siro. In avanti il sogno resta Dybala, al momento nessuna chiusura soltanto interesse e qualche chiacchierata con l’agente Antun. Lo riporta Gianluca Di Marzio.