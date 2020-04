Inter, Brozovic: il dato da record del croato

Brozovic è cruciale per il palleggio dell’Inter. Il croato è uno specialista nel third pass, dato in cui ha numeri da record

Per valutare l’incidenza di un giocatore in zona di rifinitura, il dato sugli assist è spesso il più immediato. Tuttavia, ci sono calciatori che anche con poche assistenze sono determinanti, poiché il loro compito è quello di creare le condizioni affinché avvengano gli assist.

Ci sono diversi specialisti del penultimo passaggio (third pass). In Serie A, come riporta Sics, è Brozovic il giocatore che ne effettua di più: ben 9 fino a qui. Ciò dimostra come la mole di palloni che gioca generi tanti gol.