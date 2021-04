Inter Cagliari, i convocati di Semplici: Nandez a disposizione

Le scelte di Leonardo Semplici per la sfida contro l’Inter di domani. Ancora out Ceppitelli, assente anche Deiola. Nandez recuperato

Leonardo Semplici ha scelto i 22 giocatori del Cagliari che prenderanno parte alla trasferta di San Siro contro l’Inter domani alle ore 12:30

Ancora assente Luca Ceppitelli per i problemi muscolari che si trascina da qualche settimana, fuori anche Deiola che ha avuto oggi un problema al polpaccio e non è stato convocato. Il Cagliari recupera Nahitan Nandez che nella partita contro il Verona era stato costretto ad abbandonare il campo per un problema alla coscia.