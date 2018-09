Inter-Cagliari: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Inter-Cagliari, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Inter-Cagliari è destinata a chiudere giornata di campionato ricca di succosi appuntamenti, dopo i big match del pomeriggio. La formazione di casa arriva galvanizzata a questa sfida, dopo le vittorie ottenute nelle ultime giornate. In vista dell’imminente impegno di Champions League, però, Spalletti ha già annunciato un leggero turnover, con Icardi e Skriniar probabilmente in panchina. Sul fronte opposto, Maran arriva a questa sfida dopo il pareggio interno contro la Sampdoria che non ha permesso di togliere quell’apprensione che si era creata intorno alla squadra, dopo le prime giornate. Tra le fila rossoblù torneranno dal primo minuto Pavoletti e Romagna. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Inter-Cagliari: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Inter-Cagliari: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Inter-Cagliari: probabili formazioni e pre-partita

Qui Inter. In vista del prossimo impegno di Champions League, Spablletti ha annunciato, in conferenza stampa, che un po’ di turnover verrà fatto. Con il recuperato Lautaro Martinez, potrebbe prendere un turno di riposo Icardi, anche se non pare ancora escluso che i due possano giocare insieme dal primo minuto. Con Vrsaljko ancora fermo ai box, D’Ambrosio dovrebbe partire ancora una volta titolare mentre, sempre in difesa, Miranda dovrebbe prelevare Skriniar. Con Gagliardini probabile titolare, anche per via dell’esclusione dalla lista Champions, ci potrebbero essere Politano e Dalbert.

Qui Cagliari. Nonostante la fatica di riuscire a ottenere punti lontano dalle mura amiche, il Cagliari ha abituato a imprese non di poco conto e la squadra di Maran ha tutte le carte in regola per tornare a stupire. Recuperato Pavoletti, ci sarà un ballottaggio in avanti per aggiudicarsi un posto tra Sau e Farias con Joao Pedro e Jonita che scalpitano per il ruolo da trequartista. In difesa torna Romagna, mentre a centrocampo spazio ancora a b.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. Allenatore: Spalletti

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna; Romagna, Klavan, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Sau; Pavoletti. Allenatore: Maran

Inter-Cagliari: i precedenti del match

Sono ben 38 i precedenti giocati in Lombardia tra Inter e Cagliari, per un bilancio complessivo di 22 successi nerazzurri, 9 pareggi e 7 vittorie rossoblù. Il computo totale dei gol segnati, invece, si assesta a 74 per i padroni di casa e 40 per gli ospiti. I precedenti dei sardi nel capoluogo milanese hanno portato tanti dolori, ma anche tante gioie. Quella più recente risale alla stagione 2014/2015 quando gli isolani riuscirono a sbancare San Siro con un netto 4˗1, realizzato grazie alle reti di Sau ed Ekdal, autore di una tripletta (di Osvaldo la rete dei Nerazzurri). L’ultimo incontro risale al campionato scorso e vide la netta imposizione dei padroni di casa con un 4˗0 senza discussioni di sorta. L’ultimo pari, infine, risale alla stagione 2013/2014: un 2˗2 frutto della doppietta di Sau e dei gol di Palacio e Astori (autogol).

Inter-Cagliari: l’arbitro del match

Sarà Davide Massa l’arbitro designato a dirigere il posticipo serale di Serie A tra Inter e Cagliari, in programma a San Siro alle ore 20.30. Per il direttore di gara ligure ˗ nativo di Imperia, classe ’81 e bancario di professione ˗ sarà la gara numero 7 in stagione, dopo le tre gare di qualificazione di Europa League, il match tra Slovenia e Bulgaria valido per la UEFA Nations League e i due incontri di Serie A di Sampdoria˗Napoli e Bologna˗Roma. A coadiuvarlo nella direzione di gara saranno gli assistenti Liberti di Pisa e Di Iorio di Vico, mentre quarto ufficiale della sfida sarà Abbattista di Molfetta. Per quanto riguarda VAR e AVAR, infine, troveremo rispettivamente Chiffi di Padova e Lo Cicero di Brescia.

Inter-Cagliari Streaming: dove vederla in tv

Inter-Cagliari sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN: Clicca qui per abbonarti gratis per un mese a DAZN.