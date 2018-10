Casiraghi su Icardi-Lautaro: «Non possono giocare insieme»

Lautaro Martinez e Mauro Icardi non possono giocare insieme secondo Pierluigi Casiraghi: ecco le parole dell’ex attaccante sul tandem di casa Inter

Reduce dalla vittoria di sabato contro il Cagliari, l’Inter si pone il dilemma sul tandem Lautaro Martinez-Mauro Icardi. Il Torito è andato a segno contro i rossoblu e ha evidenziato tutte le sue grandi qualità, ma Spalletti è stato cauto su un possibile duo in salsa argentina. Sulla questione è intervenuto anche Pierluigi Casiraghi a La Gazzetta dello Sport.

Ecco le parole dell’ex attaccante: «Devo essere sincero, oggi come oggi penso che non possano giocare insieme anche se chiaramente tutto può succedere. In questo momento della stagione penso però che non sia una strada facilmente percorribile. Le loro caratteristiche potrebbero portarli a pestarsi i piedi a vicenda. Toccherà a Spalletti fare in modo che i due possano coesistere mantenendo l’equilibrio di squadra».