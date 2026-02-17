Connect with us

Inter, Chivu ha spazzato via ogni scetticismo! I numeri non mentono, il bilancio è impressionante

3 ore ago

Inter, il tecnico nerazzurro Chivu ha cancellato ogni dubbio: i numeri parlano chiaro e il bilancio è straordinario

Dalle incertezze iniziali alla standing ovation di San Siro dopo il Derby d’Italia. Le prime 40 panchine di Cristian Chivu hanno spazzato via ogni scetticismo. SportMediaset fa i calcoli: dall’esordio “esotico” al Mondiale per Club contro il Monterrey a metà giugno fino alla battaglia contro la Juventus di sabato sera, il tecnico romeno ha conquistato tutti: dirigenza, spogliatoio e tifosi. Nonostante un curriculum che contava solo una breve esperienza al Parma e la gavetta nel settore giovanile, Chivu ha dimostrato di avere idee non banali e, soprattutto, di saperle trasmettere.

I NUMERI DEL “NUOVO” SPECIAL ONE
Le statistiche, d’altronde, non mentono. Il bilancio è impressionante: 29 vittorie, appena 2 pareggi e 9 sconfitte (inclusa quella amara ai rigori contro il Bologna in Supercoppa). La media punti si attesta su un mostruoso 2,23 a partita. Un rendimento che, dati alla mano, supera l’avvio di mostri sacri della panchina nerazzurra degli ultimi vent’anni come Mourinho, Conte, Mancini e lo stesso Simone Inzaghi.


UNA COOPERATIVA DEL GOL
L’Inter di Chivu è una macchina da guerra offensiva: 83 gol segnati in 36 gare ufficiali (escluso il Mondiale), con una media di 2,31 reti ogni 90 minuti. È una squadra dove segnano tutti: ben 17 marcatori diversi. Lautaro Martinez è il re dei bomber con 18 centri, seguito da Thuram (12) e dal cecchino Calhanoglu (8). Sorprende l’impatto dei nuovi: Bonny è già a quota 7, Pio Esposito, Zielinski e Dimarco a 6. L’unico “caso” è Frattesi, stranamente ancora a secco, ma per una squadra che non ha segnato solo in due occasioni, è l’ultimo dei problemi.


FUTURO BLINDATO
Marotta e Ausilio hanno già recepito il messaggio. Il contratto attuale scade nel 2027 (2,5 milioni di ingaggio), ma il rinnovo è nell’aria: si parla di adeguamento e prolungamento fino al 2028 o 2029. La firma, come da tradizione, arriverà probabilmente a fine stagione, quando si tireranno le somme su Scudetto, Champions e Coppa Italia. L’Inter è in corsa su tutto e mancano potenzialmente 25 partite alla gloria. Chivu è pronto.

