Inter, Chivu pesca due jolly dal mazzo: con l’Ajax scocca la loro ora. Le mosse del tecnico rumeno nella gara di Champions

In vista del debutto in Champions League, l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, è pronto a pescare il jolly dal suo mazzo. Contro l’Ajax, nella suggestiva cornice della Johan Cruijff Arena di Amsterdam, potrebbe finalmente scoccare l’ora di Davide Frattesi. L’atteso centrocampista azzurro, finora sempre relegato in panchina nelle prime tre uscite di campionato, è destinato a prendersi la sua prima maglia da titolare della stagione.

Chivu sembra intenzionato a ridisegnare la linea mediana, concedendo un turno di riposo a un instancabile Nicolò Barella. Al fianco dell’insostituibile Hakan Calhanoglu, ci sarà dunque spazio non solo per Frattesi, ma anche per il giovane talento Petar Sucic, che si appresta a vivere il suo debutto assoluto nella massima competizione europea. Una scelta che unisce freschezza ed esperienza, pensata per dare battaglia a centrocampo.

Le novità più significative, però, potrebbero arrivare dal reparto offensivo, dove pende un’incognita pesante sul capitano. Lautaro Martinez è in forte dubbio: l’attaccante argentino ha saltato la rifinitura di stamattina a causa di un fastidioso problema alla schiena. Sebbene sia partito con la squadra per Amsterdam, la sua presenza in campo appare improbabile. Al suo posto, Chivu pare orientato a lanciare un tandem inedito, composto da Marcus Thuram e dal giovane Pio Esposito, quest’ultimo favorito nel ballottaggio con Bonny. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Per il resto, la formazione dovrebbe seguire il copione previsto. Davanti al portiere Martinez, il terzetto difensivo sarà composto da Akanji, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce, la spinta sarà garantita da Dumfries e Dimarco, chiamati a un ruolo chiave sia in fase di copertura che di spinta. Una squadra con diverse novità, pronta a iniziare con il piede giusto il proprio cammino europeo.