Inter, Chivu prepara il turnover col Sassuolo: Pio Esposito ancora titolare. Le ultime sulle scelte del tecnico nerazzurro

Dopo la boccata d’ossigeno europea ad Amsterdam, per l’Inter è tempo di rituffarsi sul campionato, dove le ultime due sconfitte consecutive hanno lasciato il segno. Contro il Sassuolo, domani a San Siro, Cristian Chivu chiede alla sua squadra di mostrare gli stessi progressi visti in Champions League, insistendo sui concetti a lui più cari: mentalità, carattere e un atteggiamento propositivo.

Il tecnico rumeno, in questi mesi, ha vestito i panni dell’allenatore e dello psicologo, lavorando a stretto contatto con ogni singolo giocatore per costruire un gruppo coeso e convinto. “Manca poco”, ha confidato, segno che la squadra sta iniziando a recepire i suoi dettami. Dal punto di vista tattico, le richieste sono chiare: maggiore verticalità e una ricerca immediata della profondità per gli attaccanti.

Principi che dovranno essere messi in pratica da una formazione che si preannuncia largamente rimaneggiata. Visto l’accumulo di impegni, Chivu è pronto a un massiccio turnover. La prima grande sorpresa sarà tra i pali, con l’esordio stagionale di Josep Martinez. Lo ha lasciato intendere lo stesso allenatore in conferenza stampa con una battuta: a chi gli chiedeva lumi sia sul portiere che su Lautaro, ha risposto sibillino: “Sicuramente domani giocherà un Martinez”.

L’altro Martinez, il “Toro”, non dovrebbe infatti essere della partita. Le sue condizioni sono in miglioramento, ma al suo posto ci sarà spazio per il giovane Pio Esposito, dopo l’ottima prova in Champions. Le novità non finiscono qui: in difesa si rivedrà Bisseck sul centro-destra, a centrocampo ci sarà una chance per Sucic, mentre sulla fascia destra Darmian è pronto a far rifiatare Dumfries. Una mini-rivoluzione per ritrovare la vittoria anche in Serie A. A riportarlo è calciomercato.com.