Inter, come stanno andando le cose con Chivu? L’analisi non lascia dubbi sulla squadra nerazzurra

Inter, come stanno andando le cose con Chivu dopo la vittoria contro il Como? La situazione non lascia alcun dubbio

Su La Gazzetta dello Sport, Arianna Ravelli analizza l’importante e inequivocabile poker rifilato dall’Inter al Como. Nell’anticipo di San Siro, l’Inter di Cristian Chivu ha lanciato un messaggio forte al campionato, travolgendo la rivelazione del torneo. Sebbene Cesc Fabregas abbia dichiarato nel post-partita di non aver visto «troppa differenza in campo» – affermazione che Ravelli non condivide, dati i valori espressi –, la sua squadra è stata «asfissiata con un pressing molto alto» dai nerazzurri.

La vittoria porta la firma indelebile di Chivu, che ha «stravinto la partita» contro l’allenatore che in estate era stato vicino alla panchina interista. La sua squadra ha «aggredito dal primo minuto», impedendo al Como di sviluppare il suo gioco abituale. Il «pressing selvaggio» è ormai l’impronta tattica data dal tecnico romeno, una strategia dispendiosa ma efficace, come dimostra il terzo gol di Calhanoglu, nato da una riconquista palla con «quattro giocatori dell’Inter» addosso a due difensori avversari.

Ma il vero capolavoro di Chivu, secondo Ravelli, è forse «gestionale» più che tattico. Con pazienza e scelte oculate (come l’inedito ritiro pre-partita), l’allenatore sta riuscendo a lanciare e valorizzare i nuovi acquisti inizialmente in difficoltà. Dopo Andy Diouf in Coppa Italia, contro il Como «è stato Luis Henrique finalmente a sbocciare», fornendo l’assist per il gol di Lautaro. Questo allarga le rotazioni, rendendo sostenibile il dispendioso stile di gioco e rivalutando le strategie di mercato del club.

Ora l’Inter attende le risposte delle rivali per capire se il primato reggerà, ma la prestazione di ieri è un chiaro avvertimento. E l’imminente sfida di Champions contro un Liverpool in difficoltà «potrà dare un’idea anche del valore europeo dell’Inter».

