Inter, Chivu ritrova i sorrisi dopo la grande vittoria in Coppa Italia. La situazione non lascia dubbi

Inter, Chivu ritrova molti sorrisi in casa nerazzurra per quanto riguarda la Coppa Italia. Ecco la situazione attuale

La rotonda vittoria in Coppa Italia contro il Venezia (5-1) non ha regalato all’Inter soltanto il passaggio del turno, ma ha anche infranto una curiosa statistica che resisteva dall’inizio della stagione. Per la prima volta quest’anno, infatti, gli attaccanti nerazzurri hanno trovato la via del gol con conclusioni scoccate da fuori area.

Fino a ieri sera, il tiro dalla distanza in casa Inter sembrava una questione privata, riservata esclusivamente agli specialisti della mediana e delle fasce. A farla da padrone, numeri alla mano, era stato Hakan Calhanoglu, vero e proprio cecchino dal limite con le sue tre perle stagionali (la doppietta alla Juventus e il gol alla Fiorentina). A lui si erano aggiunti i “treni” mancini della corsia esterna: Federico Dimarco contro la Cremonese e Carlos Augusto in Champions League contro il Kairat.

Per le punte, invece, il perimetro dei sedici metri sembrava un confine invalicabile. Lautaro, Thuram e compagni avevano costruito le loro fortune esclusivamente all’interno dell’area di rigore.

Il tabù è crollato fragorosamente a San Siro contro i lagunari, grazie a due interpreti diversi per età ed esperienza, ma ugualmente efficaci. A sbloccare la statistica ci ha pensato il giovane talento Esposito, bravo a coordinarsi su una respinta e a lasciar partire un destro di collo in diagonale che non ha lasciato scampo al portiere.

Poco dopo, la conferma che il vento era cambiato è arrivata da Marcus Thuram. Il francese, sfruttando un break di Zielinski, ha dimostrato che la potenza non è tutto: la sua conclusione da lontano, un tiro rasoterra piazzato con grande facilità di calcio ha sigillato una serata importante per le statistiche offensive nerazzurre.

Chivu può sorridere: l’Inter ha scoperto che anche i suoi bomber possono far male dalla lunga gittata, aggiungendo una soluzione preziosa e imprevedibile a un attacco già letale.

