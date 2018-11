L’ex amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta è volato in Cina per risolvere le ultime questioni prima di firmare per l’Inter

Ormai manca davvero poco per l’approdo all’Inter di Beppe Marotta. L’ex amministratore delegato della Juventus è volato in Cina per incontrarsi con Zhang Jindong e Steven Zhang. L’obiettivo è risolvere gli ultimi dettagli e ufficializzare il ruolo che il dirigente avrà all’interno del mondo nerazzurro. Non c’è ancora la firma, ma è ormai questione di tempo, come ha dimostrato anche la telefonata con il presidente nerazzurro dopo la sconfitta con l’Atalanta.