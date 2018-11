Marotta già operativo per l’Inter: telefonata a Zhang dopo il ko con l’Atalanta

Beppe Marotta sta già lavorando per l’Inter. L’ammisnitratore delegato ha telefonato a Steven Zhang dopo il ko di Bergamo contro l’Atalanta

Ormai sembrano esserci davvero pochi dubbi: Beppe Marotta sarà il prossimo amministratore delegato dell’Inter. Il dirigente ha lasciato la Juventus ed è pronto a iniziare il nuovo cammino con i nerazzurri. L’esperto dirigente dovrebbe firmare con l’Inter nel giro delle prossime 2-3 settimane ma, secondo Libero, sta già lavorando per il suo prossimo club. Si attende dunque solo l’ufficialità per vedere Beppe Marotta in nerazzurro perché il dirigente, che dopo l’addio con la Juventus ha scelto di stabilirsi a Milano, è già al lavoro per l’Inter.

Il prossimo dirigente interista avrebbe avuto dei contatti telefonici con il presidente Steven Zhang dopo Atalanta-Inter per analizzare il brutto ko dei nerazzurri di mister Spalletti in casa dell’ex Gian Piero Gasperini. Il dirigente è convinto, proprio come Suning, che il club abbia tutte le carte in regola per tornare ai massimi livelli in Italia e in Europa. Beppe si è già immerso nella sua nuova realtà. Il dirigente vuole stare vicino alla squadra, si occuperà anche del mercato e lavorerà insieme agli dirigenti per lo stadio. L’era Marotta sta per iniziare. Anzi, è già iniziata.