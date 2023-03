Inter, Conceicao avverte: «Sempre uniti e gestiamo bene le partite»

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha parlato dopo la vittoria dei suoi contro il Chaves: un avvertimento per l’Inter

LE PAROLE – «Abbiamo gestito bene la partita e siamo sempre stati uniti. Siamo entrati bene in campo, creando diverse occasioni. Nella ripresa non siamo ripartiti al meglio, ma siamo riusciti a gestire comunque. Quando non puoi suonare il violino, suoni la grancassa».