Inter, Conte: «Complimenti a Pioli, la vittoria più bella deve arrivare»

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Milan. Le sue parole

COMPLIMENTI – «I complimenti vanno fatti ai miei calciatori. Partita preparata bene quindi complimenti a loro che sono i protagonisti. La più bella vittoria all’Inter? Io spero che la più bella debba ancora arrivare. Bisogna fare i complimenti al Milan, a Stefano Pioli per quello che sta facendo. Vogliamo dedicare questa vittoria ai nostri tifosi, oggi l’accoglienza è stata da brividi e c’ha responsabilizzato molto. E c’ha messo pressione che abbiamo trasformato in pressione positiva».

SCUDETTO – «I ragazzi sanno benissimo che io temo tantissimo Genoa e Parma, le prossime due. Queste due partite ci diranno tanto su quello che vogliamo fare da grandi».

ERIKSEN PERISIC – «La loro crescita mi rende orgoglioso. Il lavoro di un allenatore è far crescere i giocatori e farli entrare nella mia idea. Su Perisic e Christian giudizi affrettati. Eriksen si è avvicinato lui a noi e io non ho preclusioni. E così Ivan. Per me Perisic ha sempre avuto le qualità per fare il quinto. Poi serve la disponibilità del giocatore. Quest’anno Ivan si è messo totalmente a disposizione, oggi ha fatto veramente una grande partita. Ivan ha potenzialità incredibili, deve credere di più in se stesso».

