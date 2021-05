Inter, Conte fa la lista: ecco i sette nerazzurri intoccabili

Conte chiede garanzie a Zhang nell’incontro delle prossime ore: i sette intoccabili dell’allenatore campione d’Italia

Antonio Conte sarà chiaro nell’incontro delle prossime ore con il presidente Zhang. L’allenatore campione d’Italia vuole blindare tutti i suoi big dopo la festa scudetto per restare in sella alla panchina dell’Inter, con la quale è legato da un contratto in scadenza nel giugno 2022.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, sono sette gli intoccabili dell’ex Ct della Nazionale: il trio difensivo Skriniar, de Vrij e Bastoni, Hakimi, Barella e ovviamente le due bocche di fuoco Lukaku e Lautaro Martinez. Conte vuole garanzie sulla conferma dei suoi titolarissimi, mentre resterebbe in bilico Brozovic considerando la delicata situazione contrattuale: l’accordo con il croato scadrà tra un anno e ancora non ci sono novità sul possibile prolungamento.