Inter, Conte: «La lite fa parte dei derby. Eriksen resta»

Ai microfoni di Rai Sport, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan.

COPPA ITALIA – «Siamo in semifinale, come lo scorso anno, e siamo contenti e lo sono io per i miei calciatori. Hanno interpretato bene la partita dall’inizio alla fine. Il Milan è un’ottima squadra e non è in testa alla classifica per grazia ricevuta. Sono contento per aver eliminato una squadra così forte».

LITE IBRAHIMOVIC LUKAKU – «Sulla lite penso che faccia parte dei derby. I derby non sono passeggiate della salute. Lo sentivano loro e lo sentiamo noi. Giusto penso dedicare la vittoria del derby ai tifosi, specie quelli che ci hanno accolto oggi al nostro arrivo in pullman. Vogliamo condividere con loro questa gioia. Ora testa a sabato contro il Benevento».

ERIKSEN – «Eriksen non parte. La rosa è questa e non partirà nessuno. Con lui sto lavorando molto dal punto di vista tattico, specie per trovare un’alternativa a Brozovic. Lui sta lavorando per diventarlo. Eriksen fa parte del progetto e sono contento per il suo gol».