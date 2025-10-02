Inter Cremonese, Nicola senza un calciatore: la situazione infortunati prima di San Siro

Inter Cremonese: I grigiorossi si preparano alla sfida contro l’Inter con un solo assente: il centrocampista Collocolo, ancora ai box

La Cremonese si avvicina con concentrazione e determinazione alla difficile trasferta di San Siro contro l’Inter, una delle partite più impegnative della stagione. La formazione grigiorossa, guidata da Davide Nicola, tecnico piemontese noto per la sua capacità di motivare i gruppi e trasmettere intensità, sta vivendo una settimana di lavoro serrato per arrivare al meglio all’appuntamento con i nerazzurri.

L’assenza di Collocolo pesa sul centrocampo

L’unico indisponibile certo è Michele Collocolo, centrocampista classe 1999, elemento fondamentale per equilibrio e dinamismo in mediana. Il giocatore è ancora alle prese con il recupero dopo un intervento per una lesione muscolare che lo tiene lontano dai campi da diverse settimane. Il suo rientro non è imminente e lo staff medico della Cremonese sta lavorando con prudenza per garantirgli un recupero completo. La sua assenza priverà Nicola di una pedina importante, ma non mancano alternative pronte a dare il massimo per non far rimpiangere il compagno.

Preparazione intensa e mentalità vincente

La Cremonese è consapevole della forza dell’Inter di Chivu, ma non intende farsi intimorire dall’atmosfera di San Siro. Nicola ha ribadito l’importanza di affrontare ogni partita con la stessa intensità, indipendentemente dal valore dell’avversario. Negli ultimi incontri i grigiorossi hanno mostrato segnali di crescita, e l’allenatore spera che questa continuità possa emergere anche contro una delle realtà più solide della Serie A.

Durante la settimana, lo staff tecnico ha lavorato su schemi mirati a limitare la pericolosità offensiva dei nerazzurri, puntando su compattezza difensiva e capacità di ripartenza. L’obiettivo è quello di presentarsi a Milano con una squadra organizzata, pronta a rispondere colpo su colpo alle sollecitazioni degli avversari.

Obiettivo: un risultato positivo a San Siro

Nonostante le difficoltà e l’assenza di Collocolo, la Cremonese guarda alla sfida con fiducia e determinazione. La squadra vuole sfruttare al massimo le proprie risorse per provare a strappare un risultato positivo in un palcoscenico prestigioso come San Siro. La missione è complessa, ma la mentalità grigiorossa resta chiara: dare tutto in campo per continuare il percorso di crescita e dimostrare di poter competere anche contro le big del campionato.