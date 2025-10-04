Inter, le scelte di Chivu con la Cremonese: chi sostituirà Thuram e Calhanoglu. Il tecnico chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi

Un’Inter che cambia volto, per necessità e per scelta. Contro la Cremonese, Cristian Chivu deve fare a meno del suo bomber, Marcus Thuram, ma le novità di formazione potrebbero non limitarsi al solo reparto offensivo. Oltre a un nuovo partner per Lautaro, il tecnico sta valutando anche un’importante modifica a centrocampo.

Bonny, la grande occasione

In attacco, come riporta il Corriere dello Sport, ci sarà ancora un francese al fianco del capitano, ma non sarà Thuram. Toccherà ad Ange-Yoan Bonny prendere il suo posto e giocare la sua prima partita da titolare con la maglia dell’Inter. Nonostante Chivu abbia provato a nascondere le sue scelte in conferenza stampa, l’ex Parma ha vinto il ballottaggio con Pio Esposito, convincendo il tecnico grazie all’ottimo impatto avuto negli spezzoni di gara fin qui disputati. Per lui è la grande occasione di mettersi in mostra.

Il dubbio Çalhanoğlu e la tentazione Frattesi

La vera sorpresa, però, potrebbe arrivare a centrocampo. Secondo Sky, resta in forte dubbio la presenza di Hakan Çalhanoğlu. Il regista turco è reduce da un colpo subito in Champions League e Chivu potrebbe decidere di concedergli un turno di riposo. Se non dovesse essere al 100%, la soluzione è già pronta: Nicolò Barella verrebbe spostato al centro della manovra, in un ruolo da playmaker già ricoperto con successo in passato.

Questo spostamento aprirebbe un’opportunità per Davide Frattesi, pronto a prendersi una maglia da titolare come mezzala destra. Una doppia novità che metterebbe alla prova la profondità della rosa nerazzurra. Le decisioni finali verranno prese solo a ridosso del match, ma l’Inter si prepara a scendere in campo con un assetto inedito, un mix di gioventù e nuove geometrie.