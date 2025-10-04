Inter Cremonese, Colonnese: «Quando Acerbi gioca bene, la squadra va al massimo. L'infortunio di Thuram pesa, ma Esposito è bravissimo. Perché una big italiana non ha preso Baschirotto?» - Calcio News 24

Inter Cremonese, Colonnese si esprime così sul match lombardo tra nerazzurri e grigiorossi

Francesco Colonnese nha giocato sia nell’Inter che nella Cremonese negli anni ’90. A Tuttosport ha raccontato le sue impressioni nel giorno in cui le due squadre si affrontano a San Siro, alle ore 18.

L’INTER ADESSO É IN FORMA – «Stanno giocando bene e ho notato che si è creata una forte unione di gruppo. Vedo lo spogliatoio contento di Chivu, con tutti i giocatori che mi sembrano molto più coinvolti nel progetto. Cristian sta facendo maggior turnover, dando spazio un po’ a tutti e facendo sentire ogni elemento protagonista».

AKANJI – «Ero sicuro del valore del lo svizzero; perciò non sono affatto sorpreso del suo avvio brillante. Anzi, le dico di più: l’Inter ci ha guadagnato dal cambio con Pavard. L’ad io del francese tra l’altro non si è neanche notato; mentre Akanji ha dato maggior solidità e temperamento al reparto difensivo. Lo vedo più forte e strutturato, tanto che è sempre uno dei migliori nonostante sia arrivato a Milano l’ultimo giorno di mercato. In più l’ex City ha ottimi piedi e sa accompagnare l’azione dalle retrovie: caratteristica questa che mancava al suo predecessore».

ACERBI MIGLIORA SEMPRE DI PIU’ – «Sono d’accordo. Francesco dietro resta un totem, nonché uno dei leader della squadra. Bisogna tenerselo stretto, al di là della questione anagrafica. Quando gioca bene Acerbi, l’Inter gira al massimo. Non può essere un caso».

ZIELINSKI – «Gioca sulle uova: purtroppo finora è stato una delusione. C’erano grandi aspettative al momento del suo acquisto, ma dopo l’addio al Napoli non ha più ripetuto le prestazioni brillanti delle sue stagioni in azzurro».

L’INFORTUNIO DI THURAM – «Sicuramente la ThuLa resta la miglior coppia-gol della Serie A, ma ritengo l’attacco nerazzurro forte anche nelle alternati ve quest’anno. Ho molta fiducia in Esposito: è davvero forte e si è inserito benissimo. La cosa che mi ha impressionato di Pio è il non aver avvertito minimamente il salto dalla Serie B all’Inter. Gioca senza pressioni nonostante le grandi aspettative che lo circondano».

LA CREMONESE SI SALVERA’ – «Sono ottimista. Giacchetta ha costruito una buona squadra e Nicola sta facendo un bel lavoro. Li vedo solidi e compatti. Non a caso sono tuttora imbattuti. Faccio loro i complimenti per i risultati ottenuti».

BASCHIROTTO – «L’avrei visto bene come alternativa in una grande squadra. Purtroppo spesso c’è miopia verso i giocatori italiani, che vengono sottovalutati. Si fosse chiamato Baschirottovic invece di Baschirotto magari avrebbe avuto più mercato. Federico è un marcatore vecchia maniera: sa difendere ed eccelle di testa. Ogni tanto poi fa anche gol, il che non guasta…»