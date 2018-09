Inter, D’Ambrosio: momento positivo, adesso si pensa al rinnovo

Il laterale difensivo dell’Inter, Danilo D’Ambrosio, attualmente uno dei titolari inamovibile della formazione di Spalletti, potrebbe a breve rinnovare il proprio contratto

Il terzino dell’Inter, Danilo D’Ambrosio sta vivendo un momento positivo della propria carriera. Dalla possibile partenza durante la scorsa finestra estiva di calciomercato, a titolare inamovibile della formazione nerazzurra. Il giocatore, classe 1988, che durante l’estate sembrava potesse lasciare Milano (probabilmente destinazione Napoli), attualmente è uno dei calciatori più presenti in campionato della formazione di Luciano Spalletti con ben 517 minuti giocati su 540 totali. Ieri contro la Fiorentina ha siglato il primo gol stagionale, quello del definitivo 2-1 che ha regalato i tre punti al Biscione.

Questo momento positivo ha fatto tornare di moda il discorso per il rinnovo di cui si era parlato nei mesi scorsi. Il contratto di D’Ambrosio in scadenza nel 2021, potrebbe, secondo quanto riportato da FcInterNews, essere prolungato per ulteriori due anni e l’ingaggio del giocatore ricevere un adeguamento rispetto a quello percepito sino ad ora (1,6 milioni di euro netti a stagione).