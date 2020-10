Inter, Darmian: «Vogliamo lasciarci alle spalle il derby e la Champions»

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio del match contro il Genoa. Le sue parole

«Sicuramente una partita difficile, l’avversario è tosto. Serve la giusta voglia e la giusta determinazione e con le nostre qualità possiamo portare a casa la vittoria. Su cosa migliorare? Penso che si possa migliorare sotto tutti i punti di vista, quello che conta è la vittoria. Soprattutto in questa settimana in cui abbiamo perso il derby e abbiamo lasciato qualche punto in Champions»