Inter Dumfries, anche lo United si inserisce nella corsa: le richieste

La Premier League guarda in casa Inter per l’esterno Dumfries, non solo il Chelsea ma anche lo United seguirebbe l’olandese.

Il laterale nerazzurro sarebbe una precisa richiesta di Ten Hag, ma per portarlo in Inghilterra l’Inter chiede almeno 60 milioni di euro. Una cifra alta, ma visto quanto fatto in queste stagione, soprattutto ora al Mondiale in Qatar, il prezzo si è alzato. Lo scrive il Corriere dello Sport.