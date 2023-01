Inter, Dzeko: «Lukaku? Con Romelu mi trovo molto bene come anche con gli altri attaccanti»

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la vittoria di ieri sera contro il Napoli

PAROLE – «Abbiamo corso tanto, ci siamo abbassati tante volte per aiutare la squadra, era l’unico modo per vincere la partita. Abbiamo sofferto, alla fine ho avuto un po’ di crampi, ma ci sta. Poi il campo era un po’ pesantino. Con Romelu mi trovo molto bene come anche con gli altri attaccanti. Ma penso che la squadra ha bisogno di tutti. Poi alla fine portiamo a casa tre punti che ci danno fiducia nel futuro».