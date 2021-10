Inter, ecco Barella. Sensi sulla via del recupero

Simone Inzaghi comincia a ritrovare i nazionali, con Nicolò Barella che si è allenato oggi a parte: la situazione in casa Inter

La partita di sabato tra Lazio e Inter segnerà il grande ritorno di Simone Inzaghi all’Olimpico ma, soprattutto, sarà un test impegnativo per i nerazzurri, al secondo big match della stagione. Stando a quanto riporta Sky Sport, il tecnico interista sta piano piano recuperando i nazionali.

In particolare, Nicolò Barella è già tornato ad Appiano Gentile, dove oggi ha svolto una seduta a parte. Arrivano aggiornamenti anche sul fronte Sensi che, come riferisce Sky, è sulla via del recupero. Rimane difficile una sua convocazione per sabato, ma c’è fiducia per la partita di Champions League.