Inter-Feyenoord: le tre cose che non hai notato del match di Champions League

Tre curiosità sulla sfida Inter-Feyenoord: partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2024-2025.

Non c’era molta suspense per Inter-Feyenoord dato il risultato di 2-0 a favore dei nerazzurri maturato a Rotterdam. Ma dopo essersi trovati sotto di due reti col Monza un minimo di preoccupazione esisteva, fugata peraltro ben presto. Ecco tre momenti non indimenticabili, ma certamente utili per comprendere qualcosa in più di questo ottavo di finale che mette in cartellone per i nerazzurri la sfida con il Bayern Monaco nel prossimo turno.