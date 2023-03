Inter-Fiorentina, Toldo: «Chi tiferei in finale di Coppa Italia? Non saprei»

Le parole di Francesco Toldo, ex portiere di Fiorentina e Inter in vista del prossimo scontro tra le due squadre

Inter e Fiorentina si affronteranno sabato alle 18.00 nella 28ª giornata di Serie A, ma le due squadre potrebbero anche ritrovarsi in finale della Coppa Italia, Juve e Cremonese permettendo. L’edizione di Firenze del Corriere della Sera ha parlato con Francesco Toldo, ex portiere sia dei viola che dei nerazzurri. Alla domanda su chi tiferebbe in una eventuale finale ha così risposto.

«Farei uno strappo alla regola e come Fantozzi mi metterei davanti alla tv con pizza e birrone ghiacciato e mi godrei lo spettacolo. Non mi chieda per chi farei eventualmente il tifo perché non ho risposte sincere. Intanto però bisogna arrivarci in finale e tutto nel calcio è maledettamente difficile».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM