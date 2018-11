Inter-Genoa highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la 11ª giornata della Serie A 2018/2019

Allo stadio Meazza per l’11° turno di Serie A, si gioca Inter-Genoa. I nerazzurri, assieme al Napoli, continuano l’inseguimento alla capolista Juventus, che è avanti di 6 punti. il Genoa dopo la sconfitta maturata al 91′ nel recupero contro il Milan cerca riscatto per risalire la classifica.

L’arbitro di Inter-Genoa è Valeri. Preti e Cecconi i guardalinee, Serra è il quarto uomo. Al VAR c’è, invece, Abisso assistito da Giallatini. Ecco i gol e gli highlights di Inter-Genoa:

INTER-GENOA 1-0: Subito l’Inter passa in vantaggio! Gagliardini approfitta di un rimpallo favorevole nel cuore dell’area rossoblù e buca Radu

INTER-GENOA 2-0: Raddoppio immediato dell’Inter con Politano che servito perfettamente da Joao Mario (e approfittando di un liscio di Gunter) deposita la palla in rete.

INTER-GENOA 3-0: Gagliardini cala il tris! Dopo una spizzata di Biraschi, Perisic non riesce a spingere in porta per una grandissima parata di Radu. Sulla respinta arriva il centrocampista che scaraventa la palla in rete.

INTER-GENOA 4-0: La chiude Joao Mario! Bellissimo il sinistro dal limite dell’area che si infila all’angolino basso di Radu!

INTER-GENOA 5-0: Anche Nainggolan partecipa alla festa! Cross di Joao Mario e colpo di testa del belga!

Inter 1-0 Genoa (Gagliardini) and Joao Mario involved in the buildup pic.twitter.com/2v43dTENyn — InterYa (@InterYaMedia) November 3, 2018