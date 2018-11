Lautaro Martinez, Spalletti gli dà una chance contro il Genoa

Inter-Genoa, arriva l’occasione per Lautaro Martinez: il ‘Toro’ vuole convincere Luciano Spalletti, un tandem argentino per il Biscione

Arrivato in estate dal Racing Club de Avellaneda, Lautaro Martinez non è riuscito a trovare continuità con la maglia dell’Inter. Luciano Spalletti cerca il giusto equilibrio tattico e per il momento ha accantonato l’idea di un attacco a due punte con il Torito e capitan Mauro Icardi ma, come riporta il Corriere dello Sport, il classe 1997 avrà una chance importante nella sfida di domani con il Genoa.

Lautaro vuole giocare e scalpita, il tecnico di Certaldo sta valutando un suo impiego dal 1’ contro il Grifone per far rifiatare Icardi in vista della sfida di martedì contro il Barcellona in Champions League. Dopo aver raccolto l’eredità di Milito al Racing, il 21enne è pronto a imporsi anche a Milano, per un futuro al fianco di Icardi per un’Inter in salsa argentina…