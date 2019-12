Inter, contro il Genoa attesi 60.000 spettatori per un San Siro da record

Inter, sarà un San Siro gremito quello che accompagnerà la squadra di Conte nell’ultimo match del 2019 contro il Genoa

Sarà un’Inter Genoa infuocato quello che andrà in scena oggi a San Siro. Non solo per le ambizioni della squadra di Conte che vuole rimanere attaccata alla Juventus ma anche per quello che sarà il clima allo stadio.

Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti per il match sono attesi circa 60.000 spettatori ma è dall’inizio della stagione che i supporters neroazzurri riempiono lo stadio. Addirittura nel match contro il Barcellona si è superato ogni record con 71.818 spettatori ed un incasso di 7.8 milioni di euro.