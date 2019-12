Godin si allena a Montevideo in attesa della ripresa della Serie A: il 6 gennaio c’è la delicata sfida tra Inter e Napoli

Non troppo relax per i calciatori dell’Inter durante le festività natalizie. La squadra nerazzurra non vuole interrompere il trend positivo in Serie A e si prepara alla delicata sfida contro il Napoli del prossimo 6 gennaio.

«Ci si allena sempre», ha scritto il Diego Godin sul proprio profilo Instagram, mentre sosteneva una sessione di allenamento a Montevideo.