Inter, Ortega nuova idea per la porta: pronto l’assalto al portiere già a gennaio. Le ultimissime notizie

Nel posticipo di questa sera a San Siro, l’Inter affronterà il Sassuolo con una novità importante tra i pali. L’allenatore Cristian Chivu, ex difensore rumeno e oggi tecnico nerazzurro, ha deciso di affidare la porta a Josep Martinez, portiere spagnolo classe 1998 arrivato la scorsa stagione dal Genoa. Una scelta che segna un momento cruciale nella gestione del reparto difensivo interista.

Fino a oggi il titolare indiscusso era Yann Sommer, esperto portiere svizzero di 36 anni, arrivato dal Bayern Monaco e punto fermo della squadra. Per questa sfida, però, Sommer lascerà spazio al collega, pur restando una pedina centrale nei piani del club. Per Martinez si tratta di un banco di prova significativo: dovrà dimostrare affidabilità e sicurezza non solo in Serie A, ma anche in vista delle prossime sfide di Champions League.

Sommer e il nodo rinnovo

Il contratto di Sommer scadrà a fine stagione e, al momento, non ci sono segnali concreti di rinnovo. La dirigenza nerazzurra sta quindi valutando le mosse future per garantire continuità in un ruolo chiave. L’inserimento graduale di Martinez rappresenta il primo passo per testarne le qualità in un contesto di grande responsabilità, con l’obiettivo di capire se potrà diventare il nuovo titolare a lungo termine.

L’opzione Stefan Ortega

Parallelamente, l’Inter guarda già al mercato. Secondo indiscrezioni di Transfernews, il club monitora la situazione di Stefan Ortega, portiere tedesco di 32 anni attualmente al Manchester City. Con l’arrivo di Gianluigi Donnarumma e del giovane James Trafford, Ortega è scivolato al ruolo di terzo portiere sotto la guida di Pep Guardiola. Dotato di esperienza internazionale e affidabilità, potrebbe rappresentare un’alternativa di qualità per il futuro, sia come sostituto di Sommer sia come partner di Martinez.

Una strategia a doppio binario

La società nerazzurra si muove dunque su due fronti: da un lato la gestione immediata con Martinez titolare, dall’altro la pianificazione a medio termine con l’eventuale arrivo di Ortega e la scadenza di Sommer sullo sfondo. Una strategia che mira a garantire stabilità e sicurezza tra i pali, fondamentali per affrontare con ambizione sia il campionato di Serie A sia le competizioni europee.