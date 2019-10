Inter: il lavoro difensivo di Marcelo Brozovic

Brozovic è fondamentale nell’Inter. Oltre al dominio nel palleggio, il croato dà tanto equilibrio in fase di non possesso

Brozovic è ormai da anno un indispensabile pilastro tecnico per l’inter. Oltre alla centralità in fase di impostazione, il croato svolge compiti difensivi molto importante. Spesso capita che si alzi nella prima pressione per andare ad aggredire il vertice basso avversario.

Un esempio nella slide sopra, proveniente di Sassuolo-Inter. Brozovic accompagna le punte nel pressing, occupandosi di Magnanelli.