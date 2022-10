Inter in vendita, viaggi sospetti in California per Zhang: i dettagli

Nelle ultime due settimane Zhang avrebbe viaggiato diverse volte in California per incontrare possibili acquirenti

Steven Zhang, presidente dell’Inter, avrebbe viaggiato diverse volte in California per incontrare possibili acquirenti per la cessione del club nerazzurro.

Come riportato da Tuttosport, fino ad oggi è stata sempre presa in considerazione l’idea di cercare un nuovo partner e ci sarebbero già varie candidature da Stati Uniti e Regno Unito , come anticipato anche dal Financial Times pochi giorni fa.