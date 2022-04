Inter, ancora stop per De Vrij: Inzaghi conta di averlo per il derby

L’Inter dovrà fare a meno di De Vrij per le prossime partite: l’olandese è uscito anzitempo contro l’Hellas, ma Inzaghi conta di recuperarlo per il derby

L’Inter contro il Verona ha perso ancora una volta De Vrij. L’olandese ha subito una ricaduta dopo il problema di Liverpool. Ieri sera contro l’Hellas Verona è uscito dal campo anzitempo

Le sue condizioni non preoccupano Inzaghi, che conta di riavere il centrale per la sfida di ritorno in Coppa Italia contro il Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.