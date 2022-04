Torino Milan, Ricci contro Tonali: premio alla regia

Torino contro Milan sarà anche la possibilità di vedere Ricci contro Tonali: i due giovani dal futuro azzurro a confronto

Oggi il Milan andrà a Torino per cercare di rispondere alla vittoria dell’Inter. All’Olimpico contro i granata sarà una partita tosta e che vedrà una sfida nella sfida all’interno del rettangolo verde.

Il futuro azzurro passa dal centrocampo: Ricci contro Tonali, un confronto fra due ragazzi che in futuro vestiranno la maglia della Nazionale. Hanno già giocato insieme e il classe 2001 ha raccolto in eredità la fascia da capitano dell’U21 dal rossonero, in attesa di vestire quella della Maggiore di Mancini. Intanto oggi c’è la possibilità di ammirare il talento e le movenze. Lo scrive La Stampa.