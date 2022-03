Torino, l’ex Muzzi è sicuro: «Ricci è al livello di Barella»

Torino, l’ex Roberto Muzzi è sicuro: «Ricci è al livello di Barella. Mi sorprende che Juric non lo faccia giocare»

L’ex attaccante del Torino Roberto Muzzi ha parlato del nuovo acquisto dei granata Samuele Ricci nell’intervista rilasciata a Corriere Torino. Ecco le sue parole.

RICCI – «Sono sorpreso dal fatto che Ricci non giochi nel Torino, che oggi è a metà classifica. Si tratta di un giovane importante, titolare nell’Italia Under 21. Il nostro calcio ha bisogno che si dia spazio e fiducia ai talenti emergenti. Altrimenti, si vede cosa succede alla Nazionale…Per me è al livello di Barella. Serve insistere su Samuele, come fece il Cagliari. Io l’avevo fatto giocare in tutti i ruoli del centrocampo, anche da regista, ma la sua collocazione ideale è nel centrocampo a due. Non è troppo gracile per il tipo di calcio che propone Juric: Samuele non toglie mai il piede»